سماعات Galaxy Buds تحصل على لون جديد ليتماشى مظهرها مع هواتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كنت تزور موقعنا في الأسابيع القليلة الماضية، فأنت من دون أدنى شك رأيت الصور المسربة للهاتف +Galaxy Note 10 القادم من شركة سامسونج باللون الفضي المتوهج ” Aura Glow “. ونظرًا إلى أن الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج سيأتي بهذا اللون المميز، فليس من المستغرب أن نرى شركة سامسونج تعرض الآن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds للبيع بنفس اللون. ويجري حاليًا بالفعل بيع سماعات الأذن اللاسلكية الأحدث من شركة سامسونج باللون الفضي المتوهج ” Aura Glow ” في عدد من المناطق، بما في ذلك فرنسا.

وبغض النظر عن اللون، فلا يبدو أن هناك أي تغييرات أخرى، والسعر لا يزال على حاله من دون تغيير بحيث لا تزال سماعات الأذن اللاسلكية هذه تكلف 149 يورو وتحمل نفس الإسم الرمزي. ومع ذلك، هذا لا يعني بأن شركة سامسونج لا تعمل على تحسين سماعات Galaxy Buds خلف الكواليس، فقد تم قبل بضعة أيام فقط إصدار تحديث لهذه السماعات يعمل على إصلاح عدد من المشاكل.

للتذكير، سماعات Galaxy Buds تتيح لك تشغيل الأغاني لنحو ست ساعات أو إجراء المكالمات لنحو خمس ساعات علمًا أن العلبة تمنحك سبع ساعات إضافية من الإستخدام. وعلى ذكر العلبة، فهي تستطع شحن السماعات بالكامل في غضون 40 دقيقة علمًا أن 15 دقيقة من الشحن ستوفر لك ساعة من الإستخدام. ووفقا لشركة سامسونج، فسماعات Galaxy Buds الجديدة تأتي مع بطاريات بسعة 58mAh في حين تأتي العلبة مع بطارية بسعة 252mAh. وعلى سبيل المقارنة، فقد جاءت سماعات Samsung Gear IconX 2018 مع بطاريات بسعة 82mAh في السماعات نفسها ومع بطارية بسعة 340mAh في العلبة.

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سماعات Galaxy Buds تأتي كذلك مع نظام Adaptive Dual Microphones والذي يعتمد على ميكروفون في الداخل وآخر في الخارج، وبالتالي صوتك سيكون مرتفعًا وواضحًا في جميع البيئات. وبالحديث عن التحسينات، فهذه السماعات تأتي كذلك مع ميزة Ambient Sound التي تبقيك في حالة تأهب ووعي بمحيطك من خلال المزج بين ما تستمع له والأصوات المحيطة بك.

لم تشتهر هذه السماعات تمامًا بعمر البطارية. وبالتالي، الإستعانة بتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف Galaxy S10 و Galaxy Note 10 ليس سوى حل جزئي. سماعات Galaxy Buds متوافقة مع المساعد الرقمي في هاتفك الذكي، بما في ذلك Bixby في حالة إذا كنت تملك هاتف Galaxy. بإمكانك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة، وكل ذلك من دون لمسك هاتفك.