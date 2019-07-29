شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يطورون طريقة للسيطرة على بعوض النمر الآسيوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء صينيون طريقة جديدة للسيطرة على أعداد البعوض، ما يسهم في مكافحة العديد من الأمراض القاتلة.

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وذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية الصينية - في تقرير نشرته اليوم الاثنين - أن علماء من جامعة صن يات - سن قاموا بتنفيذ اختبار ميداني استمر 4 سنوات؛ للسيطرة على نوع من البعوض يعرف ببعوض النمر الآسيوي آيديس أليوبيكاتس أحد أكثر سلالات البعوض الغازية المسببة لحمى الضنك وفيروس زيكا والعديد من الأمراض القاتلة.

وأضافت الصحيفة أن نتائج البحث تم نشرها في مجلة نيتشر، موضحة أنه من خلال عملية حقن مجهرية وتطبيق أشعة، تمكن العلماء من تعقيم ذكور البعوض، قبل إطلاقها إلى البيئة للتزاوج من إناث البعوض البرية، ما أدى إلى عدم وقوع إخصاب وتناقص أعداد هذا البعوض مع مرور الزمن، كما عرضوا الذكور إلى بكتيريا وولباشيا ما تسبب بعقم إناث البعوض.