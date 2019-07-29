شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون عدسات لاصقة يمكنها عمل "زووم" بمجرد رمش عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مجموعة من العلماء من جامعة كاليفورنيا بسان دييجو، عدسات لاصقة ذكية جديدة تتيح للمستخدمين التكبير عن طريق الوميض مرتين، حيث يمكن التحكم بها بواسطة حركات عينيك.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فإن حركات العين مثل الوميض تحمل إمكانية تغيير الإشارة، وقد كشف Shengqiang Cai، الباحث البارز فى هذا البحث أن العدسة الجديدة لديها إمكانات منظار العين الكهربائى، وقد قام هؤلاء العلماء بقياس النبض الكهربائى ووجدوا طريقة لاستخدامه لتغيير البعد البؤرى للعدسة.

وتدعى الدراسة أنه بسبب المواد اللينة المستخدمة فى العدسة، فإن التغييرات النسبية فى البعد البؤرى يمكن أن تصل إلى 32 فى المئة، ويتم تغيير البعد البؤرى عن طريق تشويه العدسة، وفى التجربة، استخدم الفريق المطاط الصناعى العازل لتحقيق التشوه المطلوب، وقال العلماء إن هذه العدسة يمكن استخدامها للأطراف الاصطناعية والبصريات القابلة للتعديل والروبوتات التى يتم تشغيلها عن بُعد فى المستقبل.