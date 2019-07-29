جميع هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن العديد من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد قد بدأت في تقديم الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس، إلا أنه من غير المتوقع أن تقوم شركة آبل بذلك حتى العام المقبل على أقل تقدير. ويتوقع المحلل Ming-Chi Kuo والذي كانت جميع توقعاته السابقة صحيحة أن تدعم جميع هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من العام 2020 شبكات الجيل الخامس 5G.

يقول المحلل الصيني الشهير أن جميع طرازات iPhone الثلاثة الجديدة المقرر إطلاقها في العام المقبل ستحصل على الدعم لشبكات الجيل الخامس مع العلم بأنه كان قد توقع سابقًا أن يتم دعم تكنولوجيا 5G في طرازين فقط من بين الطرازات الثلاثة القادمة.

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يقول المحلل Ming-Chi Kuo بأنه من المرجح أن تتخذ شركة آبل هذا القرار بسبب المنافسة الشرسة في السوق والتبني المتزايد لتكنولوجيا 5G في سوق الهواتف الذكية الراقية، وخصوصا إذا أخذنا بعين الإعتبار أن بعض الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد قامت فعلاً بإطلاق هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس في السوق. ونظرًا إلى أن المزيد من هواتف 5G تواصل تدفقها إلى السوق، فمن المحتمل أن يزداد الطلب من العملاء، وسترغب شركة آبل بالتأكيد في الإستفادة من ذلك.

من الواضح أن شركة آبل لم تؤكد أي شيء عن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل في الوقت الراهن. ومع ذلك، يُعتقد أن جميع الطرازات الثلاثة ستضم شاشات بتقنية OLED، وستمتاز بأحجام تبلغ 5.4 إنش و 6.1 إنش و 6.7 إنش، على التوالي. وكان من المتوقع سابقًا أن لا يضم طراز 6.1 إنش مودم 5G.