بعد طول إنتظار، الهاتف LG V30 يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة جوجل بإطلاق النسخة الرسمية والمستقرة من نظام Android Q في الشهر المقبل، ولكن لا تزال هناك بعض العلامات التجارية التي تكافح من أجل جلب تحديث Android 9 Pie لهواتفها الذكية القديمة، ومن بين هذه العلامات التجارية نجد LG التي قررت الإنتظار إلى غاية الآن لتقوم بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف LG V30.

هذا التحديث متوفر حاليًا للهاتف LG V30 في أوروبا، ولكن من المفترض أن نرى هذا التحديث يشق طريقه إلى المزيد من البلدان في قادم الأيام والأسابيع مع العلم بأنه يحمل البنية رقم PKQ1.190414.001، ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو.

وبغض النظر عن جميع الأشياء الجديدة التي قامت شركة جوجل بتضمينها في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا ميزات جديدة للكاميرا مثل Cine Shot و Story Shot و AI Composition و Youtube Live، والمزيد. هذا التحديث يجلب معه كذلك لانشر الألعاب، ونظام مُحسن للإشعارات، فضلا عن القدرة على فتح حسابين في نفس التطبيق مثل إنستاجرام والفيسبوك وغيرها من التطبيقات الإجتماعية الأخرى.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.