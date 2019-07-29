Oppo تستعرض لنا ” شاشة الشلال | Waterfall Screen ” مع حواف منحنية للغاية

فاطمة أيت طالب - دبي - أسبوع آخر يعني إبتكار آخر من شركة Oppo. بعدما كشفت لنا في الأونة الأخيرة عن الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة، قررت شركة Oppo الآن أن تكشف لنا عن شاشة ذات حواف منحنية بنحو 88 درجة وبدون أزرار على الجانب. وتُطلق الشركة الصينية على هذه الشاشة إسم ” شاشة الشلال | Waterfall Screen ” مع العلم بأنها قريبة جدًا من تغطية 100% من الواجهة الأمامية للهاتف، فهي تملك فقط إطار نحيف جدًا في الأعلى والأسفل.

تم مشاركة الصور التي تراها أدناه من قبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo، السيد Brian Shen في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. بعد ذلك بدقائق، لجأ العديد من المدونين وممثلي وسائل الإعلام إلى الشبكات الإجتماعية لتقديم مقاطع فيديو وصور متحركة لتجربتهم للهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشاشة الجديدة تُعتبر أضيق من شاشة الهاتف Oppo Find X، ولكن للآسف، لم تُتح لنا بعد فرصة رؤية الواجهة الخلفية للهاتف.

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سيصبح الهاتف الفعلي المزود بشاشة الشلال ” Waterfall Screen ” متاحًا في العام المقبل، مما يمثل تطورًا مثيرًا آخر قامت به الشركة بعد الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة والكاميرا المنبثقة في الهاتف Oppo Find X.