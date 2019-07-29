تسريب جديد يكشف لنا عن سرعة الشحن في الهاتف Vivo iQOO Plus 5G، وبعض مواصفاته الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت شركة Vivo بتسليط الضوء على عدد من المشاريع المثيرة للإهتمام التي تعمل عليها حاليًا، وكان من بين هذه المشاريع أول هاتف تجاري من الشركة يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو الهاتف الذي يُتوقع أن يتم إطلاقه في السوق تحت العلامة التجارية Vivo iQOO 5G. وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص المتحمسين لهذا الهاتف مهتمون بدعم تقنية 5G إلا أن غالبية الأشخاص متحمسون أكثر لتقنية الشحن السريع بقوة 120W التي رأينا شركة Vivo تكشف عنها في نفس الشهر. ومع ذلك، يبدو أن تقنية الشحن السريع هذه لن تشق طريقها إلى الهاتف Vivo iQOO 5G.

في الواقع، لقد تم مؤخرًا تسريب صورة ترويجية تفيد بأن الهاتف Vivo iQOO 5G سيصل في الواقع إلى السوق تحت إسم Vivo iQOO Plus 5G، وسيدعم الشحن السريع بقوة 44W فقط. وعلى الرغم من أن سرعة الشحن هذه لا تزال مثيرة للإعجاب، إلا أن العديد منا كانوا يأملون في رؤية هذا الهاتف يأتي مع سرعة الشحن البالغة 120W.

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وبغض النظر عن تقنية الشحن، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Vivo iQOO Plus 5G سيضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Vivo iQOO Plus 5G سيكلف 4498 يوان صيني، وهو ما يعادل 655 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo iQOO Plus 5G أو موعد إطلاقه في السوق. وأيضًا، نظرًا إلى أن هذا لا يزال يندرج ضمن خانة التسريبات، فهذا يعني بأنه ليس هناك ما يؤكد بأن هذه هي بالفعل المواصفات التقنية التي سيأتي بها الهاتف.