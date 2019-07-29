شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ترامب يحاول وقف صفقة البنتاجون بـ10 مليارات وبدء العطاء من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب يريد إسقاط عملية تقديم العطاءات لعقد البنتاجون بقيمة 10 مليارات دولار والبدء من جديد فى استقبال أوراق الشركات التكنولوجية.

ووفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر"، قال مصدر مقرب من البيت الأبيض، "يريد ترامب إعاقة هذه العملية وربما إعادة فتحها مرة أخرى باستخدام حواجز أمنية إضافية".





الصفقة عبارة عن بنية تحتية مشتركة للمؤسسات الدفاعية JEDI، وستوفر شركة واحدة البنية التحتية السحابية لوزارة الدفاع على مدار السنوات العشر المقبلة، وتعتبر خدمات امازون ومايكروسوفت المتأهلين لنيل الجائزة بعد انسحاب باقى الشركات التكنولوجية.

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يذكر أن مساعدى البيت الأبيض أظهروا للرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" وثيقة تلمح لمؤامرة لمنح الصفقة لشركة أمازون، ويقال إن تلك الوثيقة بعنوان "مؤامرة لخلق احتكار سحابة DoD لمدة 10 سنوات"، وتحتوى هذه الوثيقة على روابط لصور المديرين التنفيذيين والموظفين لأمازون.





وأوضح التقرير أن الوثيقة مماثلة لتلك التى أنشأها "كين جلوك" نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراكل، حيث خرجت شركة أوراكل عن المنافسة وأكد أن هذه الصفقة هى تحدى قانونى مؤكدا أن عملية تقديم عطاءات JEDI كانت مليئة بالمخالفات التى كانت فى صف أمازون، ويبدو أن هذه الخسارة تمهد الطريق أمام أمازون أكثر من مايكروسوفت للفوز رسميا بالصفقة مع توقع أن يتم منح العقد الفعلى فى أغسطس.

ومع كل هذا فإن تدخل ترامب فى وقف الصفقة وإعادتها من شأنها أن تغير النتيجة النهائية للصفقة، وطالب ترامب بالفعل بمزيد من المعلومات حول عطاءات JEDI ووعد بالنظر فى الصفقة بعد تلقى رسائل حول هذه المسألة من المشرعين بما فى ذلك السيناتور "ماركو روبيو".