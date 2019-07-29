شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن 6 صور كونية بالذكرى الـ20 لمرصد تشاندرا للأشعة السينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا مؤخرًا ست صور جديدة لمرصد تشاندرا للأشعة السينية، تُظهر كل شيء بدءًا من الضوء من نجوم صغيرة إلى هيكل مجموعات المجرات الضخمة، للاحتفال بالذكرى السنوية له، حيث مرت 20 سنة وما زال التلسكوب يعمل.



صورة تكون نجم صورة تكون نجم

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن المرصد، الذي سمي على اسم العالم راحل سوبرامانيان شاندراسيخار الحائز على جائزة نوبل، وهو عالم فيزياء فلكية أميركي هندي، تم إطلاقه في 23 يوليو عام 1999، ولقد وصل إلى الفضاء على متن المكوك كولومبيا ودار حول الأرض ناقلا مظهر السماء وراصدا لظواهر كونية مختلفة.



صورة فى مجرة درب التبانة صورة فى مجرة درب التبانة

Advertisements

وقالت بليندا ويلكس مديرة مركز تشاندرا للأشعة السينية: "لا يزال تشاندرا غير مسبوق في قدرته على العثور على مصادر الأشعة السينية ودراستها، نظرًا لأن كل مصدر فلكي ينبعث منه الأشعة السينية، نحتاج إلى تلسكوب مثل تشاندرا لرؤية وفهم عالمنا تمامًا".



منطقة تكون نجوم منطقة تكون نجوم

و لم يُعرف سوى عدد قليل من الكواكب الخارجية قبل إطلاق هذا المرصد ولكن حاليا يبحث تشاندرا في كيفية تأثير إشعاع النجوم على الكواكب التي تدور حولها، وتلاحظ نتائج عمليات الدمج بين الثقوب السوداء وغيرها من الأحداث التي تنتجها.