شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تقدم لعملائها عروض حصرية ومميزة على أجهزتها الذكية بمناسبة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن تقديم مجموعة متنوعة من عروض الصيف الحصرية والمتميزة لعملائها، حيث أن هذه العروض متاحة على هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية في الفترة من يوم 28 يوليو الي يوم 8 أغسطس في جميع فروع HUAWEI Experience Store وكبري موزعيها المعتمدين. تتضمن عروض الصيف المتميزة على هدايا قيمة جداً مثل ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT، سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Lite وسماعات محمولة MiniSpeaker. تأتي مثل هذه العروض التي يتطلع اليها المستخدمين في مصر بمثابة تعزيز وتقوية ثقتهم علامة هواوي التجارية التي شهدت سلسلة من النجاحات منذ تواجدها بالسوق المصري.

وقال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، "نحن نؤمن بأهمية السوق المصري، لذا نضع عملائنا في المقام الأول من عملنا، حيث ان عملنا ليس مقتصر على تقديم منتجات مبتكرة ومتطورة فقط، بل اننا حريصين على تقديم عروض جديدة وحصرية باستمرار لعملائنا بمصر، حيث أن ثقة العملاء ومدي ارتباطهم وحبهم لعلامة هواوي التجارية هي التي تدفعنا لتقديم كل ما هو جديد."

وأضاف "لي"، "أن ملحقات هواوي مثل ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH GT، سماعات الأذن اللاسلكية FreeBuds Lite وسماعات محمولة MiniSpeaker ليس مقتصر على كونها ملحقات ترفيهية فقط، بل انها تعد إحدى حلول هواوي الذكية للارتقاء بتجربة المستخدم في أي وقت ومكان."

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والجدير بالذكر، أن هواوي تحرص على الاهتمام بعملائها بتقديم عروض حصرية وخدمات ما بعد البيع مميزة بجانب تقديم منتجات مبتكرة ومتطورة يتطلع اليها المستهلك المصري في تلبية احتياجاته واهتماماته في جميع جوانب حياته اليومية.











