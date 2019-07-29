تكنولوجيا: هواوي تسجل مبيعات 2 مليون وحدة من هواتف nova 5 في شهر واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت العملاق الصيني أن تحقق مبيعات جيدة من سلسلة هواتف nova 5 خلال شهر واحد من إطلاق الهواتف في الأسواق، حيث وصلت مبيعات الشركة إلى 2 مليون وحدة خلال شهر واحد فقط.

كشفت شركة هواوي عن سلسلة nova 5 خلال شهر يونيو الماضي، كما أعلنت عن إصدارها الجديد من معالج Kirin 810 خلال فعاليات المؤتمر الذي يدعم الإصدارات المتوسطة من هواتف هواوي.

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واليوم وبعد مرور شهر تقريباً على إنطلاق سلسلة nova 5، أعلنت العملاق الصيني عن تحقيق مبيعات تصل إلى 2 مليون وحدة من هواتف nova 5 ،nova 5i، وأيضاً nova 5 Pro، حيث كشفت الشركة عن هاتف nova 5i Pro مؤخراً، لذا لا تتضمن نسبة الوحدت المباعة هاتف nova 5i Pro أيضاً.

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