تكنولوجيا: هواوي تسجل مبيعات 2 مليون وحدة من هواتف nova 5 في شهر واحد

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت العملاق الصيني أن تحقق مبيعات جيدة من سلسلة هواتف nova 5 خلال شهر واحد من إطلاق الهواتف في الأسواق، حيث وصلت مبيعات الشركة إلى 2 مليون وحدة خلال شهر واحد فقط.
كشفت شركة هواوي عن سلسلة nova 5 خلال شهر يونيو الماضي، كما أعلنت عن إصدارها الجديد من معالج Kirin 810 خلال فعاليات المؤتمر الذي يدعم الإصدارات المتوسطة من هواتف هواوي.
واليوم وبعد مرور شهر تقريباً على إنطلاق سلسلة nova 5، أعلنت العملاق الصيني عن تحقيق مبيعات تصل إلى 2 مليون وحدة من هواتف nova 5 ،nova 5i، وأيضاً nova 5 Pro، حيث كشفت الشركة عن هاتف nova 5i Pro مؤخراً، لذا لا تتضمن نسبة الوحدت المباعة هاتف nova 5i Pro أيضاً.
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