Huawei تقول أن الهاتف Huawei Mate X ليس جاهزًا بعد ليشق طريقه إلى السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مضى أكثر من خمسة أشهر منذ أن قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Mate X القابل للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019. وعلى الرغم من أن الشركة الصينية لم تكن مضطرة إلى معالجة مشاكل المتانة مثل نظيرتها الكورية الجنوبية سامسونج التي واجهت بعض المشاكل مع Galaxy Fold، إلا أنها لم تقم بإطلاق الهاتف Huawei Mate X بعد في السوق. في الواقع، وفقًا لمقابلة أُجريت مؤخرًا مع مدير قسم الأجهزة المحمولة في شركة Huawei، السيد He Gang، فيبدو أن الهاتف Huawei Mate X غير مكتمل مقارنة مع Galaxy Fold، ولا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل قبل أن يصل إلى السوق.

ووفقا للسيد He Gang، فهو يقول بأن شركة Huawei لا تزال مشغولة بتحسين وإتقان الهاتف Huawei Mate X لتلبية متطلبات الجودة الصارمة للشركة. ويعترف أيضًا بأن الهاتف Huawei Mate X يمثل تحديًا أكبر مما كانت تتوقعه الشركة بسبب التصميم الجديد والأساليب المستخدمة في صياغة هذا الهاتف القابل للطي.

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ووفقا للسيد He Gang، فقد صرح بالقول : ” يجب أن يعرف الجميع بوضوح أن الجودة في شركة Huawei تتطلب الكثير من المتطلبات. إذا لم تلبي متطلبات الجودة، فلن ندع المنتجات تصل إلى السوق “.

من ناحية، يبدو هذا البيان الذي صيغ بعناية فائقة مطمئنًا للغاية، فهو سمح لنا بمعرفة كيف تضع شركة Huawei العملاء ورضاهم في المقام الأول. من ناحية أخرى، فإن هذا يعطي انطباعًا بتراجع إلى حد ما من جانب Huawei. لا يكاد يكون سرا أن ذروة السباق نحو الهواتف القابلة للطي بلغ ذروته في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في بداية هذا العام. ما تلا ذلك كان الكثير من عدم اليقين والصمت وما لا يمكن وصفه إلا أنه خطط للتحكم في الأضرار والطوارئ لعمليات الإطلاق السريعة.