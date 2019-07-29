الإعلام الرقمي: معظم ساسة العراق يستخدمون الهاشتاك بصورة خاطئة

كشف فريق مركز الإعلام الرقمي، عن غياب واضح للطريقة الصحيحة والفعّالة لاستخدام الهاشتاكات في تغريدات حسابات غالبية الساسة في العراق على منصة تويتر .

واكد المركز ان "للهاشتاكات قوة تأثير كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، وبالاخص تويتر، اذ من خلاله يتم التسويق لفكرة معينة وايصال موضوع ما للعالم بعد تخطيه الحدود الجغرافية التي يكتب في اطارها السياسي المغرّد، بل يُعد احيانا مساعدا كبيرا في( تمويل مجاني ) لنشر التغريدة على نطاق اوسع".

واشار فريق المركز الى ان "بعض حسابات السياسيين تستخدم الهاشتاك على نحو يدعو للسخرية والتهكم وبشكل لايليق بمكانتهم ومواقعهم السياسية ".

ونوّه المركز الى "ضرورة قيام حسابات السياسيين بالنأي والابتعاد عن الوقوع في الاخطاء التالية التي يعدها المركز اكبر الاخطاء التي يقع فيها المغردون من ساسة العراق":

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1- استخدام عدة هاشتاكات مع التغريدة.

2-كتابة هاشتاكات مطوّلة لا تتعلق بموضوعة التغريدة.

3-استخدام الهاشتاك بصورة عشوائية من خلال وضع # قبل كلمات معينة في التغريدة.

4- عدم استخدام الهاشتاك واهماله خصوصا في المؤتمرات والاحداث المهمة.