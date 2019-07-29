الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة فى السعودية خلال موسم الحج

الموجز كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال موسم الحج، مشيرا إلى وجود ارتفاع فى درجات الحرارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة فى أيام الحج لتتراوح بين 44 إلى 45 درجة مئوية. وعن أسباب ارتفاع درجات الحرارة هذا العام فى القارة الأوروبية، قال "عبدالعال" فى تصريحات تليفزيونية، إن هناك أسبابا أدت إلى ارتفاع الحرارة فى مناطق كثيرة بأوروبا منها التغيرات المناخية، على سبيل المثال، فضلا عن تعرض القارة لمنخفض الهند الموسمى والذى تحرك عبر البحر المتوسط وأدى إلى ارتفاع الحرارة وسجلت 45 درجة فى فرنسا.

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