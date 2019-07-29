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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تماثيل من الزبدة لرواد فضاء رحلة أبولو 11 احتفالا بذكراها الـ50 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم معرض أوهايو الحكومي لزواره منحوتات من الزبدة للاحتفال بالذكرى السنوية لهبوط رواد الفضاء على القمر منذ 50 عامًا، وتشمل التماثيل من طاقم أبولو 11، كلا من نيل أرمسترونج، وبز ألدرين، ومايكل كولينز، بالإضافة إلى منحوت منفصل لأرمسترونج في بدلته الفضائية.
تماثيل من الزبد
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، استغرقت هذه المنحوتات أكثر من 1000 كيلوجرام من الزبدة لتشكيلها، حيث قالت جيني هابل، نائبة الرئيس الأولى: "أولئك الذين يتذكرون هبوط القمر غالباً ما يتذكرون أين كانوا بالضبط وكيف شعروا، والذكرى الخمسون هي الوقت المثالي للإشادة بهذا الحدث المذهل ومشاركة هذا الإثارة مع جيل جديد".
تماثيل الزبد
وأضافت أن التمثال يشيد بأرمسترونج، الذي هو في الأصل من أوهايو، ومن المتوقع أن يجذب عرض الزبدة 500000 من رواد المعارض، حيث يمكنهم أيضًا التعرف على دور أوهايو في صناعة الألبان.
تماثيل الزبد 3
تماثيل الزبد 4
تماثيل الزبد 5
تمثال ابولو 11
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