شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل" تستعد لطرح هواتف تدعم الجيل الخامس العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إخبارية ،اليوم الاثنين، بأن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لطرح ثلاثة هواتف تدعم الجيل الخامس فى عام 2020. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن كل هواتف "آبل" التى ستطرح العام القادم ستدعم شبكات الجيل الخامس . ويأتى هذا بعد أيام من استحواذ "آبل" على وحدة إنتاج شرائح الاتصال "مودم" الخاصة بالهواتف الذكية بشركة "إنتل" فى صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.

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