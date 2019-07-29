شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11% زيادة فى إعادة تدوير النفايات بالبرتغال بالنصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأرقام أن البرتغال شهدت زيادة فى عمليات إعادة التدوير بنسبة 11% فى النصف الأول من هذا العام.
وأوضحت شركة لإدارة نفايات التغليف أنه تم جمع 175 ألف طن من عبوات التغليف هذا العام بين يناير ويونيو الماضيين، أى ما يعادل وزن 450 طائرة تجارية، مع زيادة كبيرة فى جميع المواد التى تم جمعها.
وأظهرت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن كميات الورق والكرتون شهدت أكبر زيادة يليهما الألومنيوم والزجاج، أما البلاستيك فكان هو الأقل لانخفاض استخدامه.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 11% زيادة فى إعادة تدوير النفايات بالبرتغال بالنصف الأول من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.