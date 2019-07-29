شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11% زيادة فى إعادة تدوير النفايات بالبرتغال بالنصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأرقام أن البرتغال شهدت زيادة فى عمليات إعادة التدوير بنسبة 11% فى النصف الأول من هذا العام.

وأوضحت شركة لإدارة نفايات التغليف أنه تم جمع 175 ألف طن من عبوات التغليف هذا العام بين يناير ويونيو الماضيين، أى ما يعادل وزن 450 طائرة تجارية، مع زيادة كبيرة فى جميع المواد التى تم جمعها.

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وأظهرت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن كميات الورق والكرتون شهدت أكبر زيادة يليهما الألومنيوم والزجاج، أما البلاستيك فكان هو الأقل لانخفاض استخدامه.