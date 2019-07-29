تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم شاشة Huawei Mate 30 Pro مع قطع عريض وإنحناء بارز

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من إلتزام شركة Huawei الصمت بشأن هذا الموضوع، إلا أن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro سيصلان في وقت لاحق من هذا العام. تم رصد هذا الأخير بالفعل في العلن مع العلم أيضًا بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها الطبقة الزجاجية الواقية لشاشة هذا الهاتف.

كما تلاحظون، فالهاتف Huawei Mate 30 Pro سيأتي مع قطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة سيضم على الأرجح الكاميرا الأمامية، وسماعة الأذن، وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. والشائعات تقول بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيحصل أيضًا على كاميرا إضافية من نوع Time Of Flight من أجل خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه وبعض الرموز التعبيرية التي تستند على الواقع المعزز والواقع الإفتراضي.

إقترح أحد التسريبات السابقة أن يحدث نفس الشيء بالنسبة للهاتف Huawei Mate 30 من خلال حصوله أيضًا على قطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. ومع ذلك، تكشف لنا الصور الجديدة كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم شاشة OLED منحنية جدًا على الطرفين، بينما سيحصل الهاتف Huawei Mate 30 على شاشة منحنية الطرفين بشكل معتدل. وسيكون الإطار العلوي والسفلي للشاشة نحيفًا للغاية أيضًا في كلا الهاتفين.

Advertisements

حاليًا، تلتزم شركة Huawei الصمت بشأن الإطار الزمني للإطلاق، ولكن ربما تنتظر الشركة أن تهدأ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.