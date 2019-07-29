فاطمة أيت طالب - دبي - كتاب قصص الخيال العلمي لديهم خيال لا يصدق. يمكن أن يحلموا بالأحداث والتقنيات التي قد لا تكون ممكنة اليوم ولكن قد تصبح ممكنة بعد عقود. من أجل معرفة ما قد تواجهه قواته المسلحة في المستقبل، قام الجيش الفرنسي بتوظيف كتاب قصص الخيال العلمي.
ووفقًا لصحيفة التيليجراف البريطانية، فقد شكلت وكالة الإبتكار الدفاعية الفرنسية ” فريقًا أحمر ” يضم أربعة أو خمسة كتاب لقصص الخيال العلمي والذين سيتم تكليفهم بوضع ” سيناريوهات مختلفة للتهديدات والإضطرابات “. سيتعين عليهم التفكير في التهديدات التي قد تواجه جيش البلاد في المستقبل.
من الواضح أن الفكرة هي معرفة نوع التهديدات التي قد يواجهها الجيش في ساحة المعركة في المستقبل. لن يقوم هؤلاء الكتاب بإعداد قصص عن محاربة الأجانب أو غيرهم من الكائنات خارج كوكب الأرض، فهم سيحاولون أساسًا توقع كيفية إستخدام الجماعات الإرهابية أو الدول المعادية للتكنولوجيا المتقدمة ضد فرنسا.
هؤلاء الكتاب لن يتنبأوا بالمستقبل. إنهم ببساطة يستخدمون الخيال العلمي كأداة للتوصل إلى أفكار قد لا يستطيع الإستراتيجيون العسكريون التقليديون التفكير فيها. إنها بالتأكيد طريقة جديدة للتعامل مع هذا الأمر، ويبقى أن نرى ما ستؤول إليه هذه الإستراتيجية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الفرنسي يقوم بتوظيف كتاب قصص الخيال العلمي للتفكير في التهديدات المستقبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.