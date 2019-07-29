شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الشحن الروسية "بروغريس" تنفصل اليوم عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر فى قطاع الصواريخ والفضاء الروسى، أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-11" سوف تنفصل عن القطاع الروسى فى المحطة الفضائية الدولية اليوم الاثنين، حسب موقع روسيا اليوم.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قد أعلنت أن مركبة الشحن الروسية سوف تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية اليوم، بينما أشار موقع الوكالة إلى أن رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، قد وضع المعدات التي تمت إزالتها من المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة.

Advertisements

ووفقا للمصادر الروسية، فسوف تطلق محركات كبح سرعة المركبة لتدخل إلى الغلاف الجوي وتحترق، وتسقط أجزائها غير المحترقة في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.

ويذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-11" كانت قد أطلقت إلى الفضاء، 4 أبريل الماضي، والتحمت في نفس اليوم بالمحطة الفضائية الدولية، بعد زمن قياسي قدره 3 ساعات و21 دقيقة.