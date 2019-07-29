شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لقطات من الهبوط الثانى لمركبة الفضاء اليابانية Hayabusa2 على كويكب ريوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر رسوم متحركة جديدة من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) مركبة الفضاء Hayabusa2 تستكمل هبوطها الثانى، وذلك لجمع العينات من الكويكب لدراستها على الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يوضح الرسم المتحرك المركبة الفضائية التى تلامس الكويكب ريوجو، ثم تتراجع عنه، حيث التقطت مركبة Hayabusa2 فيديو للمس السطح من خلال الكاميرا المزودة بكاميرا الشاشة " Cam-H ".

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وتم تثبيت Cam-H، التى تم إنشاؤها من خلال جهد تعاونى بين وكالة الفضاء JAXA وجامعة طوكيو للعلوم، وعند الهبوط على ريوجو أطلقت المركبة الفضائية رصاصة مصنوعة من التنتالوم، وهو معدن لن يختلط فى عينات الكويكب، وذلك لإنشاء حطام للعينات، ثم رفعت المركبة نفسها تاركة الكويكب.

وهبطت مركبة Hayabusa2 لأول مرة على كويكب يوجو في فبراير من هذا العام، حيث هبطت على الكويكب ثم ارتدت بسرعة، وفى أبريل أى بعد شهرين فقط من هذه المناورة، أطلقت المركبة الفضائية قنبلة نحاس بالمتفجرات فى الكويكب للكشف عن المادة الموجودة تحته.