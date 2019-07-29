شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك إيقاف التحديثات التلقائية فى نظام ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد نظام التشغيل ويندوز 10 غالبا على التحديثات السريعة والتلقائية، لكن شركة مايكروسوفت أضافت مؤخرا مع آخر تحديث لنظام التشغيل Windows 10، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإيقاف التحديثات مؤقتًا، حيث تتيح مايكرسووفت للمستخدمين فقط القيام بذلك لأكثر من شهر بقليل، وهى ميزة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تجنب التحديثات المختلفة التى لا يحتاجها المستخدمين.

إليك كيفية إيقاف التحديثات مؤقتًا على نظام التشغيل Windows 10

-افتح الإعدادات وانتقل إلى التحديث والأمان

- اضغط على تحديث ويندوز

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- الخيار الأول، إذا لم يكن لديك أى تحديثات معلقة، هو إيقاف مؤقت للتحديثات لمدة 7 أيام.

- الآن، إذا كنت ترغب فى التوقف لمدة تزيد عن 7 أيام، فانتقل إلى "خيارات متقدمة" أقل بقليل من ذلك.

- ستجد حقل آخر للتحديثات المؤقتة يتيح لك تحديد أى تاريخ خلال الـ 35 يومًا القادمة.

-لكن بعد ذلك ستحتاج إلى أن تأخذ على الأقل أحد تحديثات أمان مايكروسوفت الشهرية للحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك آمنًا.