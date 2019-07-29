شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع التطبيقات من جمع البيانات غير الضرورية من هاتفك الأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تعد بيانات المستخدمين آمنة، خاصة بعد ظهور أخبار وتقارير عن اختراق التطبيقات بشكل متكرر، إذ تم استهداف العديد من التطبيقات - بما فى ذلك فيس بوك - لجمع البيانات الشخصية من المستخدمين. وفى حال كنت قلقًا بشأن خصوصيتك وتريد منع التطبيقات من جمع بياناتك، رصد موقع Timesofindia الهندى بعض الخطوات التى يمكن القيام بها على هاتفك الأندرويد لوقف التطبيقات من الحصول على أذونات للوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو غيرها من الأشياء غير المتعلقة بطبيعة هذه التطبيقات: - توجه إلى الإعدادات بهاتفك الأندرويد. Advertisements - ابحث عن خيار "التطبيقات" أو مدير التطبيقات وفقا لهاتفك الذكى. - اضغط على التطبيق المحدد من القائمة. - توجه إلى خانة "الإذن"قم بإيقاف التشغيل والتبديل الموجود أمام كل إذن مثل الميكروفون والكاميرا والمكالمات وما إلى ذلك.

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