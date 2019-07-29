هذه هي ميداليات الألعاب الأولمبية لدورة طوكيو 2020 المصنوعة من الإلكترونيات المعاد تدويرها

فاطمة أيت طالب - دبي -

نحن نستخدم المعادن في الكثير من الأشياء، مثل الميداليات الممنوحة للرياضيين في الأحداث الرياضية. ومع ذلك، فالأحداث الضخمة والكبيرة مثل الألعاب الأولمبية تعني أيضًا أن هناك حاجة إلى الكثير من المعادن لصنع العدد الكافي من الميداليات التي يتم توزيعها على الفائزين في الألعاب، ولكن كما سمعت على الأرجح من قبل، فالألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في العام 2020، ستشهد قيام اليابان ببعض التغييرات.

أعلنت اللجنة المنظمة في وقت سابق من هذا العام أن اليابان تعتزم إستخدام الإلكترونيات المعاد تدويرها لإنشاء الميداليات التي سيتم توزيعها على الرياضيين الفائزين، وإذا كنت تتساءل عن الشكل الذي ستبدو عليه هذه الميداليات، فيجب أن يوفر لك الفيديو أعلاه فكرة عما يمكنك توقعه. ستحتاج اللجنة المنظمة إلى تصنيع 5000 ميدالية، ومن أجل هذا الغرض قامت اللجنة التنظيمية في طوكيو بجولة حول اليابان لجمع المنتجات الإلكترونية التالفة والمهملة بغرض إعادة تدويرها من أجل إستخراج المعادن النادرة التي بداخلها.

وإلى غاية هذه اللحظة، تمكنت الهيئة التنظيمية من جمع حوالي 78000 طن من الأجهزة الإلكترونية، والتي تضم 6 ملايين هاتف ذكي، وذلك من أجل إستخراج 32 كيلوجرام من الذهب، و3500 كيلوجرام من الفضة، وحوالي 2200 كيلوجرام من النحاس. وكما تلاحظون، فهذه الميداليات تبدو جيدة ولن تعرف بأنها مصنوعة من الإلكترونيات المعاد تدويرها.

لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم تطبيق نفس الإستراتيجية في النسخ المقبلة من الألعاب الأولمبية، ولكن هذه تمثل فكرة جيدة وطريقة مثالية لإعادة إستخدام الإلكترونيات القديمة غير المستخدمة، لذلك نأمل أن نرى المزيد من الأحداث تتبنى هذه الفكرة في المستقبل.