شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لبناء أطول مبنى لها فى واشنطن.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسس جيف بيزوس شركة أمازون فى مدينة "بلفيو" بواشنطن، ولكن فى وقت قريب نقل بيزوس مقره إلى "سياتل" لتوفير بيئة حضرية لعمال التكنولوجيا الشباب، والآن بدأت أمازون فى العودة إلى مدينته الاصلية، حيث يخطط لنقل مقر الشركة إلى بلفيو مرة أخرى، وفقا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر".

وتخطط أمازون لبناء أطول برج مكتبى لها فى بلفيو سيكون هذا البرج مكون من 43 طابقا ليضم ما يقرب من 4200 موظف، ومن المتوقع أن يكون برج أمازون الجديد جاهزا فى عام 2024.

وقد رصد موقع "بيزنس إنسايدر": مراحل تطور نمو شركة أمازون بداية من منزل الرئيس التنفيذى "جيف بيزوس" وصولا إلى المبنى الجديد.





تأسست أمازون فى البداية فى منزل "جيف بيزوس" فى مدينة بلفيو، ثم قرر نقل مقر الشركة إلى سياتل لجذب شباب التقنيات التكنولوجية إليه.

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تعمل أمازون دائما على التجديد بإستيعاب قوتها العاملة المتنامية.





تمتلك أمازون بالفعل 4 أبنية مستأجرة فى بلفيو تضم مجموعة من المكاتب لاحتواء 700 موظف بالفعل فى المدينة.





بحلول عام 2024 ستقوم أمازون بنقل فريقها إلى بلفيو مرة أخرى فى المبنى الجديد، وهذا البرج الجديد سيكون خلف المبنى الحالى لها فى Bellevue Corporate Plaza.





في الوقت الحالي، يقع مكان إقامة أمازون بالفعل في مبنى المكاتب مؤلف من 10 طوابق يسمى Bellevue Corporate Plaza.