الارشيف / علوم وتكنولوجيا

طقس اليوم ..معتدل شمالا حار على الوجه البحري والقاهرة والعظمي تسجل 36درجة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

الموجز

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
القاهرة 24 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 22 30

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

Advertisements

الإسماعيلية 23 36

السويس 24 35

العريش 2332

الطور 2635

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 37

الفيوم 24 36

بني سويف 23 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم ..معتدل شمالا حار على الوجه البحري والقاهرة والعظمي تسجل 36درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا