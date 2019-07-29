الموجز
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
القاهرة 24 36
شبين الكوم 24 35
طنطا 24 35
دمنهور 25 32
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 31
مطروح 22 30
بورسعيد 25 31
دمياط 24 30
الزقازيق 24 36
الإسماعيلية 23 36
السويس 24 35
العريش 2332
الطور 2635
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 30 37
الفيوم 24 36
بني سويف 23 36
المنيا 24 36
أسيوط 24 38
سوهاج 24 39
قنا 26 39
الأقصر 26 40
أسوان 29 42
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم ..معتدل شمالا حار على الوجه البحري والقاهرة والعظمي تسجل 36درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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