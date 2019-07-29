شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تخطط لطرح ميزة جديدة للعديد من الألعاب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط Epic Games Store لتوسيع المساحة السحابية للعديد من الألعاب الخاصة بها فى المستقبل، مما يسمح للاعبين بمواصلة اللعب بسلاسة على جهاز كمبيوتر مختلف والحفاظ على بيانات الخاصة بهم أكثر أمانا.

ووفقا لما نشره موقع "انجادجيت" فتتوفر خدمة التخزين الأوسع لعدد قليل من الألعاب منها Moonlighter و The War of Mine، وتسعى Epic Games Store لتوفيرها لعدد من الألعاب الأخرى فى المستقبل.

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قال "تيم سويني"، الرئيس التنفيذى لـEpic: "الشركة لديها المزيد من العمل قبل أن تطرح الميزة على نطاق أوسع، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تأتى إلى المزيد من الألعاب، وأشار إلى أنه يتعين على فريق Epic Games Store إضافة الحفظ السحابى يدويا إلى العناوين، حتى يمكن للمطورين إضافة الميزة دون تحديث معقد لألعابهم".

ومن بين الميزات الأخرى التى تخطط Epic لإضافتها فى الأشهر القليلة المقبلة هي نظام مراجعة المستخدم وتتبع وقت اللعب الشخصى.