شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نينتندو" تستبدل صوت شخصية Byleth فى لعبتها.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت "نينتيندو" إعادة تسجيل صوت شخصية "Male Byleth" من لعبة Fire Emblem: Three Houses بعد عدة اتهامات بسوء سلوك القائم بصوته "كريس نيوسى".





ووفقا لما نشره موقع "انجادجيت" فوقع الاختيار على الممثل Zach Aguilar للقيام بالأداء الصوتى، وكانت هذه التصريحات فى بيان رسمى لـ"نينتيندو"، قالت من خلاله: "بعد تقييم الوضع، قررنا إعادة تسجيل الصوت لشخصية Male Byleth في Fire Emblem: Three Houses and Fire Emblem Heroes بممثل آخر، وسيتم إدراج الصوت الجديد في تحديث آخر فى أقرب وقت".

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ورغم نشر "نيوسى" اعتذار على Tumblr عن سوء معاملته للأصدقاء والزملاء المحيطين له، ولكن هذا الاعتذار لم يغير من قرار "نينتيندو"، حيث صرحت مصادر داخلية للشركة أن "نينتيندو" تخطط لسحب اللعبة مثلما فعلت مع شخصية "Judgment" فى اليابان بعد اعتقال أحد مؤدى الصوتيين.



