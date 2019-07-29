شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Pokemon Masters متاحة الآن للتسجيل المسبق على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن لعبة Pokémon Masters الجديدة، التى طورتها كل من DeNA و Pokemon Company، لم يتم إصدارها بعد إلا أنه يمكن للجميع الآن التسجيل المسبق للحصول على اللعبة على أجهزة أندرويد وiOS، من خلال بلاى ستور وآب ستور.

وبحسب موقع phonearena الهندى فإن اللعبة تقوم على المواجهة بين اللاعبين وبعضهم البعض فى مباريات ثلاثية، حيث يجب أن يشكل كل لاعب فريقًا يضم ثلاثة مدربين وبوكيمون لاستهداف نقاط ضعف خصومهم ومحاولة التعامل بأكبر قدر ممكن من الضرر، كما تتضمن لعبة Pokemon Masters وضع تعاونى بحيث يمكنك اللعب مع الأصدقاء فى جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فى وضع co-op، سيتعاون ثلاثة لاعبين لمحاولة التغلب على التحديات.

ووفقا للمطورين فستعمل اللعبة على أى جهاز أندرويد يمتلك على الأقل 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى ويعمل بنظام Android 7.0 أو أعلى، لكن ستكون هناك حالات لن تعمل فيها اللعبة بشكل صحيح بسبب مواصفات الجهاز أو قدراته أو شروط معينة لاستخدام التطبيقات.

وفيما يتعلق بالتوافر أعلنت شركة Pokemon عن توفر اللعبة فى وقت ما من هذا الصيف، على الرغم من أن إصدار معاينة من Pokemon Masters قيد التشغيل بالفعل فى سنغافورة لمستخدمى أندرويد.