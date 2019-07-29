تكنولوجيا: بعد 7 سنين من تصميمها.. تغييرات يحتاج إليها المستخدمون لسيارات S من تسلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق طراز S من سيارات تسلا الكهربائية نجاحا كبيرا، وحازت على جائزة أفضل سيارة، فيما أخذت "تسلا" فى تقديم تغييرات طفيفة عليها منذ عام 2012 حتى الآن حتى أن المستهلكين شعروا بالملل منها لعدم وجود أى جديد بها. ووفقا لتقرير "بيزنس إنسايدر" فتسمح شركات صناعة السيارات الكبرى للطراز الواحد بإصداره لمدة 7 سنوات متتالية كحد أقصى مع إضافة تغييرات طفيفه له، وقامت "تسلا" بتعديل طراز S عدة مرات. وإليكم بعد المميزات التى يود المستهلكين إضافتها إلى طراز S من تسلا الجديدة.. التصميم الخارجى للسيارة

تم إطلاق الموديل S فى عام 2012 بتصميم بواسطة "Franz von Holzhausen" وكان تصميمه فريدا من نوعه وجذابا للعين، وبعد بضع سنوات تم تجديد شكلها بتغيير الواجهة الأمامية، ومن المنتظر أن تكون مختلفة تماما ومناسبة لفكرة السيارات الفاخرة. ألوان السيارة

تصدر تسلا طراز S بخمس ألوان، أغلاها اللون الأحمر لأنه الأفضل فى الشكل، ولكن المطلوب من "تسلا" تغيير الألوان وتعددها لتغيير النمطية التى أصبحت عليها. Advertisements السرعة

من المعروف أن طراز S يتميز بسرعة فائقة، ولكن هناك عددا من الإصدارات الحديثة الأسرع منه، وعلى "تسلا" مجاراة السرعات بعمل سرعات أكثر. السيارة من الداخل

شكل السيارة من الداخل من الأمور المهمة التى ينظر إليها مستخدمو السيارات الفاخرة، وهناك الكثير من الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات قامت بتطوير شكل سياراتها من الداخل ومن المتنظر تغيير "تسلا" لشكل السيارة من الداخل فى إصدارها الجديد. لوحة القيادة الذكية

يفضل المستخدمون تطويرها لتتماشى مع الاحداثيات الجديدة والتكنولوجيا. إطارات السيارة

المزيد من خيارات الإطارات بالنسبة للطراز S هناك اختياران فقط أحدهما 19 بوصة والآخر 21 بوصة، ويود المستخدمون رؤية ضعف عدد التصميمات لطراز S.

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