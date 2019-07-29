شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: GitHub تمنع المستخدمين من الوصول إليها فى بعض الأماكن.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بعض مستخدمى منصة GitHub بأن الشركة المملوكة لمايكروسوفت منعت استخدامهم لمنصة استضافة التعليمات البرمجية لأنهم يعيشون فى بلدان تخضع للعقوبات التجارية الأمريكية.

ووفقا لتقرير "بيزنس إنسايدر" فقال أحد مطورى البرامج الذين يوجد مقرهم فى منطقة القرم التى تحتلها "روسيا" فى أوكرانيا وآخر يقيم فى إيران فى مشاركات منفصلة عبر الإنترنت أن GitHub قد أخبرهم أن وصولهم إلى خدمتها قد تم تقليصه.

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وأوضحت "جيثب" أحد المتأثرين بالمشكلة إنها تحاول الامتثال لقوانين التجارة الأمريكية، وأشارت إلى القرم وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا كلها تخضع لعقوبات تجارية أمريكية منذ فترة، ولكن لا نعرف لماذا بدأت GitHub فى تقييد الوصول الآن فقط؟

وعلقت الشركة المملوكة مايكروسوفت قائلة: "للامتثال لقوانين الرقابة التجارية الأمريكية، قامت GitHub مؤخرا ببعض التغييرات المطلوبة على الطريقة التى ندير بها خدماتنا، ومع تطور قوانين ضوابط التجارة الأمريكية سنواصل العمل مع المنظمين الأمريكيين حول المدى الذى يمكننا من خلاله تقديم خدمات مجانية للتعاون فى الشفرة للمطورين فى الأسواق التى تخضع للعقوبات".