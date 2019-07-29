كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيقات الجوال تستمر في جعل السفر بالطائرة الخاصة أكثر سهولة

متابعة-سنيار: تتبنى صناعة الطيران الخاصة تكنولوجيا الهاتف المحمول أكثر من أي وقت مضى، حيث قامت شركات مثل XO، المدعوم من JetSmarter و Jet Linx، بإعادة تشغيل تطبيقاتها مؤخرا وإضافة خدمات مثل مشاركة المقاعد لجلب السفر بالطائرة الخاصة إلى المزيد من الأشخاص وجعل “Uber of private aviation” حقيقة.

فيما يلي ثلاث شركات تتولى قيادة عملية الحجز عبر الهاتف بسهولة ويسر لمزيد من الأفراد الذين يتطلعون إلى الطيران الخاص:

XO، بدعم من JetSmarter

يقود XO هذا الاتجاه بدعم من JetSmarter، الذي أعيد تقديم تطبيقه في يونيو، وهو يجمع بين خبرة XOJET المتمحورة حول العملاء وتكنولوجيا JetSmarter، وبالإضافة إلى القدرة على حجز طائرة خاصة على منصة مركزية، يمكن لعملاء XO أيضا حجز أو بيع مقعد على متن طائرة مستأجرة في أي مكان في العالم بسهولة عبر التطبيق، وتبدأ أسعار المقاعد الفردية من 395 دولارا من مدينة نيويورك إلى بوسطن.

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Jet Linx

سارت Jet Linx مؤخرا على هذا النهج من خلال تجديد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها مع تقديم برنامج OpenSeat Exchange، وأصبح بإمكان مالكي الطائرات وأعضائها الآن شراء أو بيع المقاعد الفارغة في رحلات Jet Linx على أساس كل مقعد على تطبيق الهاتف المحمول.

Blade

Blade منصة متنقلة معروفة لمستأجري اليخوت، وقد خفضت أحدث رحلاتها المشتركة بالهليكوبتر من مدينة نيويورك إلى مطار جون كنيدي (وما بعده)، حاجز الدخول للطيران الخاص عن طريق السماح للمسافرين بالحجز لكل مقعد، وتبدأ المقاعد من مدينة نيويورك إلى JFK من 195 دولارا.