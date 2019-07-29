تكنولوجيا: تقرير: مئات الرموز التعبيرية غير مهمة ولا يعتمد عليها المستخدمون بمحادثاتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نستخدم يوميا الكثير من الرموز التعبيرية، لإضافة سياق إلى كلماتنا، إذ أصبحت الرموز التعبيرية جزءا أساسيا من محادثاتنا وكثير ما نعتمد عليها للتفاعل أو التعبير عن مشاعرنا أو جعل الأمور أكثر بريقا.
ورغم أن المطورين يضيفون كل فترة رموزا تعبيرية تتوافق مع كل المشاعر إلا أن ذلك لم يكن كافيا فى بعض الأحيان، إذ رصد موقع "فون إيرينا" بعض أشكال إيموشن والرموز التعبيرية التى لم تكن ضرورية، والتى نادرا ما تستخدم من قبل المستخدمين.
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