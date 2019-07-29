شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتصدر سوق خدمات التخزين السحابى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أثبتت موقعها كرائد مبكر فى سوق البنية التحتية السحابية، لا تزال Amazon Web Services AWS، المنصة السحابية المربحة للغاية لمتاجر التجزئة على الإنترنت فى المقدمة، فوفقًا لتقديرات مجموعة Synergy Research Group للأبحاث السوقية بلغت حصة أمازون فى سوق البنية التحتية السحابية المتنامية 33 حوالى بالمائة فى الربع الثانى من عام 2019، أى أكثر من ضعف حصة السوق المجمعة لشركة مايكرسوفت وجوجل.

وقال التقرير: "بلغت إيرادات خدمات البنية التحتية السحابية ما يقرب من 100 مليار دولار معدل التشغيل فى السنة، وليس هناك نهاية فى الأفق للنمو القوي" وفيما يلى نرصد حصة كل شركة كما يلى:

- أمازون: تبلغ حصتها حوالى 33%.

- مايكروسوفت : تبلغ حصتها 16%.

- جوجل: تبلغ حصتها 8%.

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- Ibm: تبلغ حصتها 6%.

- على بابا: تبلغ حصتها 5%.

- سيلزفورس: تبلغ حصتها 3%.

- أوراكل: تبلغ حصتها 2%.

- تنسنت: تبلغ حصتها 2%.