شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2011 لـ 2019 .. لماذا انخفض معدل تعلق مستخدمى الأيفون بهواتفهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت مستخدمى هواتف أيفون أنهم يتمتعون بقدر كبير من الولاء لأجهزتهم، حيث اختار عدد قليل نسبيًا منهم التبديل إلى علامات تجارية أخرى عند الترقية، إلا أن استطلاع أجرته BankMyCell مؤخرا كشف أن ولاء مستخدمى أيفون قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011.

وبحسب موقع statista الأمريكى، فقد شمل البحث الشركة التى تقوم بجمع البيانات من 38000 شخص يتاجرون بجهاز ايفون الخاص بهم ويعملون على ترقيته بين أكتوبر 2018 ونهاية يونيو 2019، ثم قارن هذه النتائج مع البيانات التاريخية لاكتساب نظرة ثاقبة دورات ترقية العملاء.

نسبة احتفاظ المستخدمين بهواتف الأيفون

- عام 2011 : كانت نسبة الإحتفاظ بهواتف الأيفون حوالى 73%.

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- 2014: كانت نسبة الإحتفاظ بهواتف الأيفون حوالى 90%.

- 2016: كانت نسبة الإحتفاظ بهواتف الأيفون حوالى 82%.

- 2017: كانت نسبة الإحتفاظ بهواتف الأيفون حوالى 92%.

-2019: كانت نسبة الإحتفاظ بهواتف الأيفون حوالى 73%.