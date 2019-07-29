أبل تعتزم طرح جهازي آي باد على الأقل في عام 2019

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن متابعة-سنيار: من المتوقع أن تطلق أبل أجهزة iPhone جديدة في شهر سبتمبر، وسيأتي Mac Pro الجديد أيضا في نفس الشهر، وجهاز MacBook Pro بحجم 16 بوصة مع لوحة مفاتيح جديدة تماما في الخريف، وهناك أخبار تفيد بأن الشركة تعتزمطرح جهازي آي باد على الأقل في عام 2019.

تعمل شركة أبل على إطلاق عدد من الأجهزة اللوحية الجديدة الخريف المقبل، حيث عُثِر على إدخالات تنظيمية قدمتها شركة Apple إلى اللجنة الاقتصادية، تشير إلى أنه من المحتمل إصدار أجهزة iPad جديدة في الخريف، وفقا لشركة AppleInsider.وتفصح الملفات المرسلة عن أرقام طرازات الأجهزة (A2200 وA2232) فقط، مما يعني أنه ليس هناك معلومات حول ما إذا كانت الملفات تشير إلى جهاز iPad جديد أو iPad Air أو iPad mini أو iPad Pro. ويعتقد من الملفات أن هناك ثلاث عائلات في الأجهزة الجديدة، منها جهاز من سلسلة A2000 iPad (A2068)، وجهازان من السلسلة A2100 وهما A2197 وA2198، وأربعة إصدارات من A2200 (A2200 وA2228 وA2230 وA2232). ومع ذلك، بالنظر إلى إصدار Apple لجهاز iPad mini و Air في الربيع، يمكننا استبعادهما تماما، مما يعني أن iPad و iPad Pro Advertisements ستحصلان على التحديثات، كما تم تحديث جهاز iPad بحجم 9.7 بوصة آخر مرة في مارس 2018، بالإضافة إلى أجهزة iPad Pro مقاس 11 و 12.9 بوصة في خريف عام 2018. والأجهزة العديدة التي تعمل عليها أبل تشير إلى وجود بعض الفروق، وفي الوقت الحالي أجهزة الآي باد الأكثر احتمالية لصدورها هي آيباد ذو الشاشة الكبيرة 10.2 بوصة، بالإضافة إلى تحديث لجهاز iPad Pros بحجم 11 و12.9 بوصة.

iPad Pro بحجم 12.9 بوصة بسعر 999 دولار (2018).

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