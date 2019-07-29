كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Bose” تكشف عن نظام الصوت الأقوى والأعلى أداءا لسيارة “Corvette Stingray” الرياضية

متابعة-سنيار: كشفت Bose عن نظام الصوت الأقوى والأعلى أداءا لسيارة رياضية، ويوفر نظام Bose Performance الجديد كليا والمكون من 14 مكبرا في الجيل الثامن من “Corvette Stingray” أعلى تجربة صوتية لـ Bose وأوضحها على الإطلاق.

لتطوير نظام الصوت، عمل مهندسو Bose عن قرب مع شيفروليه، وعندما تم تغيير موقع المحرك داخل Corvette Stingray، فقد أثر ذلك على التغييرات في حجم وشكل مقصورة السيارة، وقدم ذلك لمهندسي نظام الصوت هذا أيضا تحديات جديدة، وباستخدام فهم عميق للصوتيات النفسية وقدرات ضبط متقدمة، وضع فريق Bose 14 مكبرا داخل المقصورة، مما يجعلها محاطة بمزيج متنوع من مكبرات الصوت عالية الجودة وخفيفة الوزن.

عبر لوحة العدادات، تُحدث مكبرات الصوت Bose Twiddler بحجم 2.5 بوصة و 3.25 بوصة مرحلة صوتية واسعة، إلى جانب مجموعة من مكبرات الصوت النيوديميوم عريضة 4 بوصة ومكبرات صوت النيوديميوم 1 بوصة في أعلى كل باب.

توفر مكبرات النيوديميوم عيار 5.25 بوصة وثلاث سماعات نيوديميوم Twiddler إضافية بقياس 3.25 بوصة في الجزء الخلفي من الكابينة صوتا غنيا ورائعا، وتم دمج مكبرات الصوت Bose Nd بحجم 10 بوصة في كل باب لتقديم صوت جهير عميق.

Advertisements

للحفاظ على تجربة الاستماع المثالية عند تشغيل محرك Corvette الجديد، يتميز نظام “Bose Performance Series” بإصدار مخصص من تقنية تعويض الضوضاء “AudioPilot”، وباستخدام الميكروفونات المدمجة في المقصورة لمراقبة مستويات الضوضاء بشكل مستمر وخوارزمية Bose لتحليل وضبط إشارة الموسيقى، تقلل تقنية “AudioPilot” من تأثيرات الصوت الخارجي.

يتضمن نظام سلسلة الأداء أيضا تطبيق شيفروليه الأول لتقنية التدريج المتقدم لإنتاج مرحلة صوتية واسعة مع فصل تفصيلي بين الآلات والغناء، وتضمن معالجة الإشارة الرقمية المجسمة من “Bose” و “Bose SurroundStage” تقنية صوت متوازنة بزاوية 360 درجة في كل مقعد، وتتم معالجتها جميعًا من خلال مضخم صوت Bose رقمي مع 16 قناة من المعادلات المخصصة.

سيكون نظام “Bose Performance Series” متاحا كخيار في “2020 Corvette Stingray”، وسيتم تقديم نظام صوت محيطي بوز بريميوم مكون من 10 مكبرات كمعدات قياسية.