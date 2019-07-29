كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الساعة الذكية القادمة من سامسونج قد تأتي مع “Galaxy Note 10”

متابعة-سنيار:بالإضافة إلى هاتف أندرويد الذكي الجديد المجهز بالقلم، من المحتمل أن تعلن سامسونج أيضا عن ساعة ذكية جديدة، وهي Galaxy Watch Active 2، في حدث Unpacked في 7 أغسطس.

تم نشر صور وتفاصيل Galaxy Watch Active 2 التي لم يتم إصدارها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وكشفت عنها Droid Life.

مثل الجيل الأول من Galaxy Watch Active، ستشتمل النسخة الثانية على شاشة عرض مستديرة مع نظام Tizen OS من سامسونج المصمم للشاشات الدائرية.

وتشير التفاصيل الواردة من ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضا إلى أن الساعة الذكية الجديدة ستكون مصنوعة من الألمنيوم ويبلغ قطرها حوالي 40 مم، وهو نفس حجم الأصلي، ويتم سرد Galaxy Watch Active 2 من الفولاذ المقاوم للصدأ أيضا، لذا قد يكون هناك طراز متميز هذه المرة.

تشمل المواصفات الأخرى التي كشفت عنها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حول الساعة الذكية القادمة: تخزين بسعة 4 جيجا بايت ونظام GPS مدمج ومقاومة للماء 5ATM. كما أن الشاشة مصنوعة أيضا من Gorilla Glass DX + المقاوم للخد ، وتم اختبار الجهاز من حيث صلابة الطراز العسكري MIL-STD-810.

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على Galaxy Watch Active، قامت سامسونج بإزالة الإطار القابل للتدوير الموجود في ساعاتها الذكية التي تحمل علامة Galaxy Watch من أجل تحقيق حجم إجمالي أصغر للأجهزة.

تم إطلاق هاتف Galaxy Watch Active الأصلي بسعر يبدأ من 200 دولار، أي أقل بكثير من سعر Galaxy Watch الذي بلغ 330 دولار لتكاليف.