شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز ذكى جديد يستخدم الواقع الافتراضى للتغلب على الأرق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مجموعة من الموسيقيين والباحثين من جامعة "ملبورن" الملكية للتكنولوجيا RMIT جهاز واقع افتراضى للحث على النوم وأطلقوا عليه اسم Inter-Dream ، وفقا لما نقله موقع "انجادجيت".

يجمع الجهاز بين الموسيقى المحيطة التى صممها فنانون تساعد على الاسترخاء، بالإضافة إلى المؤثرات المرئية المتغيرة التى تتحكم فيها الموجات الدماغية للفرد.





يظهر جهاز Inter-Dream ألوانا وخصائص مختلفة لموجات دماغية، وبما أن الموجات الدماغية تتغير دائما فتتغير معها الصور والألوان والنتيجة، وتكمن فكرة الجهاز فى توفير صور نابضة بالحياة من الموجات الدماغية للمستخدمين الذين لا يكفون عن التفكير ويعانون من الأرق، لذا يعد Inter-Dream جهاز مهدأ للعقل يساعدهم على تعلم تهدئة عقولهم.

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واكتشف الباحثون أن المشاركين في الدراسة التى أجرتها جامعة RMIT انخفضت مشاعرهم السلبية بنسبة 21% وانخفضت مشاعر الخوف لديهم بنسبة 55 % بعد استخدام Inter-Dream، فضلا عن زيادة مشاعرهم الإيجابية بنسبة 8%، ومن الناحية النظرية، فإن هذه التغييرات تؤدي إلى تحسين النوم.

ونصح الباحثين المستخدمين باستخدام سماعات الرأس VR للوصول إلى أقصى درجات الاسترخاء.