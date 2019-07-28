شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع الغرباء من العبث بصورك على هاتف "آيفون"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينزعج كافة مستخدمى الهواتف الذكية عند إعطاء هاتفهم لشخص ما ليقوم بمشاهدة صورة محددة، فيقوم بالتمرير ورؤية باقى الصور والفيديوهات الشخصية أو المحرجة، لكن هناك طريقة يمكنك من خلالها منع الآخرين من التمرير عبر صورك، والتى عرضها موقع Timesofindia الهندى، والتى يمكن التعرف عليها فيما يلى:

- انتقل إلى تطبيق الإعدادات وتوجه إلى عام

- ستجد خيار Accessibility، اضغط عليه.

- بمجرد وصولك، سوف تكتشف Guided Access.

- اضغط على "تشغيل" للـ Guided Access.

- بمجرد تشغيل Guided Access، سترى بعض الخيارات الإضافية.

- اضغط فوق خيارات رمز المرور وقم بتعيين رمز المرور.

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- قم بالخروج من تطبيق الإعدادات والتوجه إلى تطبيق الصور على الأيفون.

- الآن عد إلى الصور وحدد أى صورة هناك.

- اضغط 3 مرات على زر الجانبى والرئيسى، لتظهر أمامك قائمة.

اضغط على Guided Access ثم "خيارات"

قم يإيقاف تشغيل Touch.

بمجرد تحديد الصورة، ما عليك سوى الضغط ثلاث مرات على زر الجانب مع الرئيسى، ولن يتمكن أى شخص من التمرير خلال صورك.