شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2006 لـ 2019 .. كم رحلة فضاء ناجحة أطلقتها "سبيس إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المهام المكتملة من قبل شركة Space X فى الآونة الأخيرة، وفى حين أن الشركة التى أسسها إيلون ماسك فى عام 2002 لم تستكمل سوى مهمة واحدة أو اثنتين كل عام بين عامى 2006 و2012، بدأ هذا العدد فى الارتفاع إلى 21 مهمة مكتملة فى عام 2018.

وفى العام الجارى 2019، أكملت الشركة فقط 8 عمليات إطلاق حتى الآن، وكان آخرها فى 25 يونيو، مما يجعل من غير المحتمل أن يتصدر Space X عدد الأرقام القياسية فى العام الماضى. ومع ذلك، فإن الشركة تسرد أيضًا 36 مهمة قادمة على موقعها على الإنترنت، على الرغم من أن ذلك بدون تواريخ.

وتوفر Space X خدمات الرحلات الفضائية التجارية مثل إطلاق الأقمار الصناعية ورحلات تزويد المحطات الفضائية وتعمل كمقاول لمهمات الأمن العلمى والوطنى التابعة للحكومة الأمريكية، وقد حصلت الشركة على عقد بقيمة 50 مليون دولار من قبل ناسا لإطلاق قمر صناعى يدرس الثقوب السوداء، وفيما يليى نرصد عدد الرحلات التى أطلقتها سبيس إكس:

2006: رحلة واحدة.

2007: رحلة واحدة.

2008: رحلتين.

2009: رحلة واحدة.

2010: رحلتين.

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2011: لم يتم إطلاق أى رحلة.

2012: رحلتين

2013: 3 رحلات.

2014: 6 رحلات.

2015: 6 رحلات

2016: 8 رحلات.

2017: 18 رحلة.

2018: 21 رحلة.

2019: 8 رحلات حتى الآن.