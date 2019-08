تكنولوجيا: مراجعة للهاتف Reno 10x Zoom: أفضل هاتف من OPPO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo هاتف Reno 10x Zoom خلال شهر يونيو الماضي، إذ تمكنت الشركة من لفت الأنظار من خلال تقديم أفضل الميزات المتطورة مع هذا الهاتف الذكي المزود بآلية الكاميرا الأمامية المنبثقة.

إليكم مراجعة للهاتف الذكي Reno 10x Zoom:

التصميم

يأتي هاتف Reno 10x Zoom بتصميم أنيق ومبتكر مصنع من الألمنيوم باللون الأسود والأخضر المتدرج مع طبقة من الزجاج اللامع، هذا وبالإضافة إلى حواف جانبية معدنية لحماية الهاتف من الصدمات. ويأتي الهاتف بوزن 210 جرام وأبعاد 162 × 77.2 × 9.3 ملم.

من الأمام، يوجد شاشة كبيرة تغطي الجهة الأمامية بأكملها والتي تحتوي على مستشعر للبصمة بأسفلها ولا يوجد بها أي نتوء للكاميرا الأمامية، إذ أن الكاميرا الأمامية موجودة ضمن الآلية المنزلقة من الأعلى والتي تأتي بهيكل مائل عند فتحها وتضم الكاميرا الأمامية والفلاش وسماعات الأذن. ومن الخلف، يوجد إعداد كاميرا ثلاثي مع فلاش مدمج.

من الجانب الأيمن، يوجد زر الطاقة، في حين تتوفر أزرار التحكم في الصوت من الجانب الأيسر، بينما يأتي بالأسفل منفذ USB-C والسماعات الخارجية ومنفذ إدخال شرائح SIM، ولكن مع الأسف، لا يوجد مقبس 3.5 ملم.

الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة تدعم خاصية اللمس المتعدد من نوع AMOLED بحجم 6.6 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 387 بكسل لكل بوصة، مع نسبة أبعاد 19.5:9، وتأتي الشاشة مزودة بطبقة حماية Gorilla Glass 6 مقاومة للخدش. وتغطي الشاشة نسبة 93.1% من هيكل الجهاز.

تدعم الشاشة ظهور 16 مليون لون، كما أنها تدعم نسبة 100% من التدرج اللوني DCI-P3. واهم ما يميز الشاشة هو أنها توفر ألوان غنية من خلال تقديم مواد إنارة الشاشة الجديدة (E2) شاشة بألوان سنيمائية (DCI-P3).

وعلاوةً على ذلك، تقلل الشاشة من تقليل الضوء الأزرق الضار، فهي تستخدم تقنية الضوء الأزرق الخافت، والتي تقلل من الضوء الأزرق الضار بنسبة كبيرة. كما تتضمن الشاشة مستشعر لبصمة الأصبع مدمج بها والذي يعمل بسلاسة للغاية.

الكاميرا

أما بالنسبة للكاميرا، فيوفر Reno 10x Zoom أداء ممتاز من ناحية التصوير، حيث انه مزود بإعداد كاميرا ثلاثي بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية والمخصصة للتركيز التلقائي بالليزر مع فتحة عدسة f/1.7، ودقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.0 للكاميرا الثانوية والمخصصة للتقريب البصري حتى 5 أضعاف، والداعمة أيضًا لتقنية Periscope، في حين تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة f/2.2، وهي عدسة واسعة الزاوية.

يتميز إعداد الكاميرا الخلفي بخاصية التركيز التلقائي، كما انه مدمج مع فلاش LED مزدوج مع دعم لخاصية الـ HDR والبانوراما وميزة التعرف على الوجه والتحديد الجغرافي للصور بالإضافة إلى تقنية Ultra Night Mode 2.0 للتصوير الليلي.

وتوفر الكاميرا المقربة منظور أوسع لتكوين الصورة والتقاط مجال رؤية أوسع مما يمكن أن تراه العين البشرية، كما تستخدم العدسة المقربة هيكل منظار الأفق (Periscope)، والذي يساهم في تغيير ترتيب مجموعة العدسات من الرأسي إلى الأفقي وحل مشكلة السُمك ببراعة من خلال منظور بصري خاص.

وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160 بكسل بسرعة 30 إطار في الثانية، أو دقة 1080 بكسل بسرعة 30 أو 60 أو 240 إطار في الثانية.

أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، وهي عدسة واسعة متوسطة الاتساع بفتحة f/2.0. وتدعم الكاميرا الأمامية خاصية الـ HDR، كما أنها مقترنة مع فلاش.

وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 لقطة في الثانية الواحدة.

الأداء

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 855 ثماني النواة من كوالكوم بتقنية 7 نانومتر وتردد (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485)، كما انه يعمل بمعالج رسومات Adreno 640.

يستخدم الهاتف تقنية HyperBoost 2.0 مع مزايا Framoboost وTouchboost، والتي تشمل تحليلات خاصة ومعايير محسنة للتعامل مع توقف الألعاب والمشاكل المرتبطة بحساسية اللمس.

كما يتم استخدام Framoboost للكشف عن حالة ذاكرة التخزين المؤقت للرسومات الأساسية للنظام في الوقت الفعلي. وفي حالة كان هناك تحذير بالتوقف، فيتم تخصيص الموارد تلقائيًا في الوقت المناسب لتلبية متطلبات الأداء، وهذا من شأنه أن يحسن معدل إطار اللعب واستقرارها.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة مستخدم ColorOS 6.

ويأتي الهاتف مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت و 8 جيجابايت، مقترنة مع ذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة من خلال إضافة بطاقة خارجية.

كما يدعم الهاتف نظام GPS ثنائي التردد (L1+L5)، مما يوفر قدرة أدق على تحديد المواقع. هذا وبالإضافة إلى انه يدعم كل من Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac وBluetooth 5 وNFC وRadio FM.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4065 مللي أمبير، وهي تدعم خاصية VOOC 3.0 من Oppo للشحن السريع، ولكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي للأسف.

ويتم شحن البطارية عبر منفذ USB-C إصدار 1.0، والذي يدعم خاصية USB On The Go التي تسمح للهاتف بالاتصال مع فلاشة الخارجية لتبادل الملفات بينها وبين الهاتف، أو حتى الاتصال مع بعض الأجهزة الخارجية للتحكم كالفارة والكيبورد.

السعر

يتوفر هاتف Reno 10x Zoom في السوق السعودي بسعر 3299 ريال سعودي لإصدار 8 جيجابايت/256 جيجابايت.

0.00 يعتبر هاتف Reno 10x Zoom هاتف مميز من حيث التصميم الأنيق وآلية الكاميرا المنزلقة المبتكرة والتصوير الرائع والأداء السريع، قد تلاحظ وجود تباطؤ بعض الشيء مع واجهة المستخدم ولكن سيوفر لك المعالج أداء قوي وسريع للغاية. 9.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق

آلية كاميرا منزلقة جيدة

معالج سريع وتقنية HyperBoost 2.0

بطارية قوية ودعم للشحن السريع

تصوير كاميرا ممتاز السلبيات ثقيل الوزن بعض الشيء

يفتقر إلى مقبس 3.5 ملم

يفتقر إلى دعم الشحن اللاسلكي

واجهة مستخدم بطيئة بعض الشيء

