تراجع ضخم في عائدات و أرباح SK Hynix في الربع الثاني من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - SK Hynix هي شركة من جنوب كوريا متخصصة في إنتاج أشباه الموصلات لكل من وحدات الذاكرة العشوائية (DRAM) و الذاكرة الفلاشية. مع إعلان تقريرها المالي، كشفت الشركة عن تراجع ضخم في الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 وصل إلى 89% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث وصلت إلى 540.8 مليون دولار.
و عزت الشركة هذا التراجع الحاد إلى انخفاض الأسعار الخاصة بالذاكرة، و تُخطط الشركة لتقليل كمية الإنتاج الخاصة بها في الفترة القادمة إلى أكثر من 15% فيما يتعلق بالذاكرة الفلاشية.
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