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Intel تُحقق عائدات مالية كبيرة للربع الثاني من 2019

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حسين الموسى 0 تبليغ

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In November 2017, Intel announced substantial advances in its wireless product roadmap to accelerate the adoption of 5G. Intel’s early 5G silicon, the Intel® 5G Modem announced at CES 2017, is now successfully making calls over the 28GHz band. (Credit: Intel Corporation)

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Intel عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي 2019، و الذي انتهى مع شهر يونيو الماضي، و قد نجحت الشركة في تحقيق عائدات و أرباح ضخمة. و قد وصلت عائدات الشركة إلى 16.5 مليار دولار، و وصل صافي أرباحها إلى 4.2 مليار دولار، و هو أقل مما تم تحقيقه في العام الماضي حيث وصلت الأرباح في نفس الفترة الزمنية إلى 5 مليار دولار.

إنتل تتوقع أن تحقق 18 مليار دولار من العائدات في الربع القادم، و تتوقع أن تصل عائداتها في العام كاملاً إلى 69.5 مليار دولار مع أرباح تشغيلية بمقدار 30% من هذه العائدات.

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