Intel تُحقق عائدات مالية كبيرة للربع الثاني من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Intel عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي 2019، و الذي انتهى مع شهر يونيو الماضي، و قد نجحت الشركة في تحقيق عائدات و أرباح ضخمة. و قد وصلت عائدات الشركة إلى 16.5 مليار دولار، و وصل صافي أرباحها إلى 4.2 مليار دولار، و هو أقل مما تم تحقيقه في العام الماضي حيث وصلت الأرباح في نفس الفترة الزمنية إلى 5 مليار دولار.

إنتل تتوقع أن تحقق 18 مليار دولار من العائدات في الربع القادم، و تتوقع أن تصل عائداتها في العام كاملاً إلى 69.5 مليار دولار مع أرباح تشغيلية بمقدار 30% من هذه العائدات.