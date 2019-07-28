تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ارتفاع أسهم تويتر 9.5% وتحذيرات جديدة لمدمنى الهواتف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك العديد من الأخبار التكنولوجية المهمة التى شغلت العالم، وكان على رأسها تغريم فيس بوك من وكالة التجارة الفيدرالية 5 مليارات دولار على خلفية أزمة تسريب البيانات، والتقرير الذى كشف استماع موظفين أبل لتسجيلات خاصة بالمستخدمين تم تسجيلها عبر المساعد الشخصى "سيرى"، واليوم أيضًا كان هناك عدد من الأخبار المهمة التى نستعرضها فيما يلى. دراسة: مدمنو الهواتف الذكية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القاتلة معاناة موظفى أمازون تتحول لمسرحية لفضح الشركة أمام العالم Advertisements ارتفاع قيمة أسهم تويتر بنسبة 9.5% خلال الربع الثانى من 2019 تقرير: مايكروسوفت كانت تسعى للاستحواذ على خدمة سبوتيفاى قريبا ستحتاج لحساب فيس بوك لممارسة ألعاب ماسنجر ناسا ترصد تفاصيل جديدة للعاصفة الاستوائية "ناري" وتحذر من عواقبها

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