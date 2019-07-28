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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. ارتفاع أسهم تويتر 9.5% وتحذيرات جديدة لمدمنى الهواتف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك العديد من الأخبار التكنولوجية المهمة التى شغلت العالم، وكان على رأسها تغريم فيس بوك من وكالة التجارة الفيدرالية 5 مليارات دولار على خلفية أزمة تسريب البيانات، والتقرير الذى كشف استماع موظفين أبل لتسجيلات خاصة بالمستخدمين تم تسجيلها عبر المساعد الشخصى "سيرى"، واليوم أيضًا كان هناك عدد من الأخبار المهمة التى نستعرضها فيما يلى.

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