شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تستعد لطرح نسخة مخصصة لأجهزة الآيباد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأسباب غير معروفة قررت خدمة التراسل الفورى "واتس آب" عدم تطوير تطبيق مخصص لأجهزة الآيباد الخاصة بشركة أبل، لكن هذا ليس هو القرار الغريب الوحيد للشركة، فلسوء الحظ، فإن تطبيق واتس آب لأجهزة ماك ليس كاملاً، حيث يجب على المستخدمين توصيل أجهزة أيفون الخاصة بهم لاسلكيًا للوصول إلى رسائلهم.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فرغم أن مستخدمى Mac لديهم على الأقل طريقة للتعامل مع رسائل واتس آب، فإن مالكى iPad ليس لديهم طريقة لاستخدام واتس آب ما لم يستخدموا إصدار سطح المكتب من التطبيق، إلا أن اخر تحديث كشف أن واتس آب قد انتهى بالفعل من تطوير تطبيق مخصص لأجهزة iPad.

ووفقًا لمصدر التسريب، قام واتس آب بتأخير إصدار تطبيق iPad بسبب الرغبة فى إنشاء نظام متعدد المنصات أولاً، حيث يجب أن يسمح النظام الجديد لواتس آب بتحسين التشفير من طرف إلى طرف، حيث سيتم إرسال الرسائل إلى المزيد من الأجهزة داخل نظام متعدد المنصات، فيما يعد من الغريب أن WabetaInfo يقول أن تطبيق iPad جاهز للإصدار، لكن واتس آب قرر تعليقه إلى أن يصبح النظام بأكمله جاهزًا للاستخدام، ومن المرجح أن نعرف المزيد فى الأشهر المقبلة.