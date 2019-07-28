شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 صور تكشف تأثير موجة الحر فى أنفاق لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط الخبراء صوراً حرارية بالعديد من خطوط مترو أنفاق لندن، لإظهار تأثير موجة الحر فى بريطانيا على المواطنين، وذلك خلال اليوم الأكثر سخونة في تاريخ المملكة المتحدة.



صورة حرارية

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، واستخدم فريق خبراء FLIR كاميرا FLIR T1K لالتقاط الصور التي تكشف درجات حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية.



صورة حرارية 2

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وقال متحدث باسم FLIR، إن الصور تم التقاطها بكاشف حراري بحجم 1024 × 768 بكسل، وتشتمل كاميرا T1K على حساسية حرارية عالية تبلغ 0.02 درجة مئوية، مما يساعد على تحديد الفروق الطفيفة في مستويات درجة الحرارة.



صورة حرارية 3

كما يمكن لـ FLIR T1K قياس درجات حرارة الجسم في حدود -40 درجة مئوية إلى 2000 درجة مئوية، وفي الصور، تشير ألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر إلى درجات حرارة أكثر دفئًا، بينما تشير الألوان الداكنة مثل الأرجواني والأزرق والأسود إلى درجات حرارة أكثر برودة.