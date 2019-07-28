تكنولوجيا: التغييرات التي طرأت على تصميم هاتف Galaxy Fold قبل إنطلاقه للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن خططها لإطلاق هاتف Galaxy Fold رسمياً إلى الأسواق خلال شهر سبتمبر، كما كشف عن التغييرات التي طرأت على تصميم الهاتف قبل إنطلاقه رسمياً إلى الأسواق.

لا شك أن هاتف Galaxy Fold أحد إصدارات سامسونج التي ترقب إنطلاقها إلى الأسواق الكثير من المستخدمين، حيث يعد أحد الإصدارات الأولى التي تأتي إلى الأسواق بتصميم قابل للطي.

ولقد حددت سامسونج بالفعل شهر سبتمبر كموعد نهائي لإطلاق الهاتف إلى الأسواق، كما كشف عن الأسواق التي سيتوفر بها الهاتف في البداية، حيث قامت العملاق الكوري بإجراء بعض التعديلات في تصميم الهاتف للتأكد من قوة وكفاءة التصميم في دعم المستخدمين.

وتأتي أولى التعديلات التي أجريت على تصميم هاتف Galaxy Fold في طبقة الحماية الخاصة بالشاشة المرنة، والتي تمتد في النموذج الجديد من الهاتف لتشمل كامل الشاشة وتندمج أو يتم تثبيتها في حواف الشاشة.

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أيضاً تم تعديل الفواصل العلوية والسفلية لهاتف Galaxy Fold، حيث أضافت سامسونج أغطية إضافية لحماية الفواصل، كما أضيفت طبقة معدنية إلى أسفل الشاشة لدعم تصميم نهائي أكثر صلابة للهاتف.

من جانب أخر قامت شركة سامسونج بتقليص الفجوة بين جزئي الشاشة، بهدف حماية الأجزاء الداخلية للهاتف بكفاءة أكبر وحجب وصول الغبار أو الأتربة إلى الأجزاء الداخلية.

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