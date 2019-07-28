شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امرأة تعانى من حروق بالدرجة الثانية برقبتها بسبب شاحن هاتف.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط باحثون من جامعة ميشيجان الضوء على العديد من الحالات التي تسببت فيها أجهزة الشحن غير الأصلية بحروق شديدة، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى صعق المستخدمين، لكن دراسة جديدة حذرت من أن استخدام الشواحن غير الأصلية يمكن أن تسبب إصابات خطيرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فقالت الدكتور كاريسا بونك، التى قادت الدراسة، إنه يمكن لشواحن الهواتف أن تسبب حروقًا أو صعوقات كهربائية، والمراهقون معرضون بشكل خاص لخطر للإصابة بسبب استخدامهم المتكرر للأجهزة المحمولة.



حرق الشاحن

وأضافت الدكتور كاريسا بونك: "يجب أن يُنصح بعدم النوم بجانب هواتفهم أو أجهزتهم التي تشحن في السرير، وتجنب ترك الشاحن موصولًا عندما يكون غير متصل بهاتف".

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كما أشارت الدراسة إلى حالة واحدة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 19 عامًا، أصيبت عندما لمست نهاية الشاحن برقبتها، ونقل التيار الكهربائي مما أصابها بحروق من الدرجة الثانية، وفي حالة أخرى تم سقوط المريض من السرير بواسطة تيار كهربائي من شاحنه العام.

وتأتي الدراسة بعد فترة وجيزة من البحث الذي أجرته شركة Safety First، والتي وجدت مشكلات في أجهزة الشحن العامة، وقام الباحثون باختبار 400 شاحن عام لجهاز iPhone لمعرفة مخاطر سلامة الصدمات الكهربائية، ومما يدعو إلى القلق أن 22 عينة قد تعرضت لأضرار على الفور أثناء عملية الاختبار.

ونصح الباحثون الأشخاص باستخدام أجهزة شحن العلامات التجارية، ولضمان عدم حدوث مثل هذه المشكلات والأضرار الجسدية.