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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيتار ذكى يمكن فكه وتركيبه لسهولة حمله فى حقيبة الظهر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تترك التكنولوجيا شيئا نستخدمه إلا ودخلت فيه وطورته وجعلته يبدو أسهل عن ذى قبل، ومؤخرا تم تصميم جيتار رقمى محمول وأطلقوا عليه اسم jammy نسبة لمطوره، إذ يمكن لمستخدميه فكه وتركيبه لحمله فى حقيبة الظهر أثناء السفر بسهولة دون الخوف عليه من الكسر.
ووفقا لتقرير "انجادجيت" الأمريكى فالجيتار الرقمى المحمول به سلاسل معدنية مثل الجيتار التقليدى، لكن يمكن فصله إلى قطع حتى يسهل حمله فى حقيبة الظهر أثناء السفر، بالإضافة إلى إمكانية توصيل سماعات رأس مباشرة إليه والاتصال بمكبر جيتار آخر، فضلا عن وجود تطبيق مصاحب له يسمح لك بتغيير الصوت من التأثيرات الصوتية إلى الكهربائية أو إضافة المؤثرات.
تم تصميمه خيصيصا للأشخاص الذين لا يمكنهم الذهاب إلى أى مكان بدون الجيتار الخاص بهم، ورغم أن فكرته أثارت إعجاب الكثير من محبى التكنولوجيا، ولكن علق البعض أنه غير ممتع مثل الجيتار التقليدى، إذ يحتاج إلى بعض الإضافات.
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